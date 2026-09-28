Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała w ub. tygodniu o umorzeniu postępowania przeciwko Lechowi Wałęsie, podejrzanemu o składanie fałszywych zeznań w śledztwie dot. tzw. „teczek Kiszczaka”. Ignorując opinię biegłych, śledczy stwierdzili, że Lech Wałęsa nie mógł samodzielnie pisać donosów, ponieważ w latach 70-tych był analfabetą.

- „Prokurator wzięła także pod uwagę, że z całości zebranego materiału dowodowego – depozycji Lecha Wałęsy, ale także zeznań rozlicznych świadków – jednoznacznie wynikało, że Lech Wałęsa nie sporządzał w swoim życiu, a w szczególności w latach 70-tych, długich rękopisów. Niektórzy świadkowie wskazywali wprost, że w tamtym okresie był on wtórnym analfabetą, nie posługiwał się pismem i słabo czytał, a dokumenty, które podpisywał jako przewodniczący Związku Zawodowego »Solidarność«, były pisane dla niego przez inne osoby”

- wyjaśniono.

Na profilu Wałęsy na Facebooku pojawiło się emocjonalne nagranie, które były prezydent szybko usunął. Odnosił się na nim do reakcji na decyzję śledczych.

- „Miałem nie odzywać się, ale ci sami wrogowie moi i wrogowie polskich sukcesów nadal niszczą polskie sukcesy i brudzą mi życiorys”

- przekonywał.

Jego zdaniem decyzja prokuratury stała się powodem do wymierzanych w niego ataków.

- „Zobaczcie w internecie i w ogóle gdziekolwiek jest informacja, co oni wyprawiają. Nazywają mnie debilem i różnymi wyzwiskami. Oczywiście wykorzystują każdy moment, a teraz wykorzystują to, co powiedziała prokuratura, że w tamtym czasie nie mogłem napisać takich tekstów, że w tamtym czasie był analfabetyczny debilizm, który powstał, kiedy ponad 10 lat nie miałem w ręku długopisu”

- mówił.

Przyznał, że w tamtym czasie „miał ograniczone możliwości tworzenia pisemnego”.

- „Ale to ten debilizm, to lekceważenie mnie przez bezpiekę i komunę pozwalało mi realizować moje nierealne marzenia, a miałem je dwa (...) Pierwsze - zrobić wszystko, by skończyć w Polsce komunę i drugie marzenie - urwać się sowietom”

- opowiadał.

Dalej zapewniał, że „nigdy nie był agentem”, a dokumenty, które wedle biegłych grafologów zostały przez niego podpisane, w rzeczywistości zostały podrobione.

- „Tak, jako robotni, w tamtym czasie przez ponad 10 lat nie miałem w ręku długopisu - stąd nie mogłem pisać takich tekstów”

- stwierdził.