Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP zaalarmowało o planowanym zamachu z użyciem noży w szkole podstawowej. Policjanci ustalili miejsce zamieszkania 13-latka, który został zatrzymany dziś rano w swoim domu. Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukanie. W jego plecaku odkryli 30-centymmetrowy nóż. W pokoju nastolatka miał znajdować się też tasak. Wcześniej chłopiec miał uśmiercić kilka kotów.

Mł. insp. Monika Chlebicz wskazała, że sprawa trafi najpewniej do sądu ds. nieletnich, który podejmie decyzje ws. ewentualnych dalszych czynnościach. Dopytywana, czy o planowanym zamachu chłopiec pisał w Internecie, funkcjonariuszka wskazała, iż „można takie wnioski wyciągnąć”.