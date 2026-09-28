Mimo niezwykle prężnej akcji zbierania podpisów, ostatecznie zebrano ich jedynie 111 tys. Akcję musiałoby natomiast poprzeć co najmniej 132 tys. mieszkańców, by referendum zostało ogłoszone.
- „Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tys. podpisów, czyli poniżej zakładanego minimum 132 tys. podpisów”
- oświadczył inicjator w czasie konferencji prasowej.
Maciej Wilk podkreślił jednak, że mimo, iż ostatecznie nie dojdzie do referendum, to cała inicjatywa nie była bezowocna.
- „Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że w mojej ocenie zdarzyło się na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy coś wyjątkowego. Nie mieliśmy dawno w Warszawie takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu. Jestem przekonany, że ten zryw nie pójdzie na marne”
- stwierdził.
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