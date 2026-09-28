Dzień: poniedziałek, 28 września 2026 Imieniny: Wacława, Marka, Tymona

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XXVI tygodnia okresu zwykłego

Polityka

Tym razem Trzaskowski może odetchnąć. Za mało podpisów na referendum

Inicjator akcji mającej doprowadzić do przeprowadzenia referendum w Warszawie, Maciej Wilk poinformował, że nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów. W najbliższym czasie więc w stolicy nie odbędzie się referendum ws. odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta.

1 min czytania
Fot. screenshot: YouTube (polsatnews.pl)
Fot. screenshot: YouTube (polsatnews.pl)

Mimo niezwykle prężnej akcji zbierania podpisów, ostatecznie zebrano ich jedynie 111 tys. Akcję musiałoby natomiast poprzeć co najmniej 132 tys. mieszkańców, by referendum zostało ogłoszone.

- „Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tys. podpisów, czyli poniżej zakładanego minimum 132 tys. podpisów”

- oświadczył inicjator w czasie konferencji prasowej.

Maciej Wilk podkreślił jednak, że mimo, iż ostatecznie nie dojdzie do referendum, to cała inicjatywa nie była bezowocna. 

- „Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że w mojej ocenie zdarzyło się na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy coś wyjątkowego. Nie mieliśmy dawno w Warszawie takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu. Jestem przekonany, że ten zryw nie pójdzie na marne”

- stwierdził.

Źródło: Onet, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej