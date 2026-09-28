Ponad 20 mld zł dziury w budżecie na kolej CPK

Przyjęty przez rząd Donalda Tuska pod koniec 2024 roku Program Wieloletni CPK przewiduje do 2032 roku wydatki w wysokości 131,7 mld zł. Na inwestycje kolejowe przeznaczono w nim 76,8 mld zł. Rząd zakładał, że istotna część tej kwoty będzie pochodziła z funduszy europejskich.
Unia da znacznie mniej niż zakładano
Jak ustalił „Dziennik Gazeta Prawna”, oczekiwanych 33,6 mld zł z UE nie uda się uzyskać. Piotr Malepszak przyznał, że w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2028–2034 Polska może liczyć na znacznie mniejsze pieniądze.
– Szacuję, że w zbliżającej się perspektywie unijnej na linię igrek możemy uzyskać 10–12 mld zł – powiedział wiceminister infrastruktury.
To oznacza lukę przekraczającą 20 mld zł.
Malepszak przyznaje, że resort musi znaleźć alternatywne finansowanie.
– Brakujące środki trzeba będzie znaleźć z innych źródeł. Pracuję nad tym. Na razie nie chcę mówić o szczegółach – powiedział „DGP”.
Linia „Y” ma połączyć Warszawę przez CPK i Łódź z Poznaniem oraz Wrocławiem. Zgodnie z aktualnymi planami odcinek Warszawa–CPK–Łódź ma zostać uruchomiony do końca 2032 roku, równocześnie z nowym lotniskiem. Odcinki prowadzące dalej do Poznania i Wrocławia przewidziano na kolejne lata.
Müller: „Tylko jakich?”
Informacje o problemach z finansowaniem skomentował Piotr Müller z Rozwoju Plus.
– Zamiast wielkiego skoku cywilizacyjnego – gigantyczna dziura budżetowa, wymówki i chaos – napisał polityk.
Müller przypomniał również, że zapowiadane na wrzesień symboliczne rozpoczęcie budowy lotniska zostało przesunięte. Sama spółka tłumaczyła wcześniej opóźnienie przedłużającymi się procedurami administracyjnymi; wiceprezes CPK Piotr Rachwalski mówił o możliwym rozpoczęciu prac w październiku lub listopadzie.
Polityk Rozwoju Plus zwrócił jednak uwagę przede wszystkim na brak konkretnej odpowiedzi dotyczącej finansowania kolei.
– Wiceminister rządu przyznaje wprost: „brakujące środki trzeba będzie znaleźć z innych źródeł”. Tylko jakich? – pytał Müller.
– Nie ma naszej zgody na „zwijanie” Polski! Jako Rozwój Plus będziemy głośno żądać konkretnych odpowiedzi, pełnego finansowania i rozliczenia tych skandalicznych opóźnień – dodał.
Ministerstwo Infrastruktury utrzymuje, że projekt Port Polska ma zostać zrealizowany zgodnie z kluczowym terminem – pierwsza część lotniska oraz linia KDP Warszawa–CPK–Łódź mają ruszyć do końca 2032 roku. Dzisiejsze ustalenia pokazują jednak, że zapewnienia obecnego rządu po raz kolejny są co najmniej… naciągane.
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