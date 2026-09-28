Ponad 20 mld zł dziury w budżecie na kolej CPK

Przyjęty przez rząd Donalda Tuska pod koniec 2024 roku Program Wieloletni CPK przewiduje do 2032 roku wydatki w wysokości 131,7 mld zł. Na inwestycje kolejowe przeznaczono w nim 76,8 mld zł. Rząd zakładał, że istotna część tej kwoty będzie pochodziła z funduszy europejskich.

Unia da znacznie mniej niż zakładano

Jak ustalił „Dziennik Gazeta Prawna”, oczekiwanych 33,6 mld zł z UE nie uda się uzyskać. Piotr Malepszak przyznał, że w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2028–2034 Polska może liczyć na znacznie mniejsze pieniądze.

– Szacuję, że w zbliżającej się perspektywie unijnej na linię igrek możemy uzyskać 10–12 mld zł – powiedział wiceminister infrastruktury.

To oznacza lukę przekraczającą 20 mld zł.

Malepszak przyznaje, że resort musi znaleźć alternatywne finansowanie.

– Brakujące środki trzeba będzie znaleźć z innych źródeł. Pracuję nad tym. Na razie nie chcę mówić o szczegółach – powiedział „DGP”.

Linia „Y” ma połączyć Warszawę przez CPK i Łódź z Poznaniem oraz Wrocławiem. Zgodnie z aktualnymi planami odcinek Warszawa–CPK–Łódź ma zostać uruchomiony do końca 2032 roku, równocześnie z nowym lotniskiem. Odcinki prowadzące dalej do Poznania i Wrocławia przewidziano na kolejne lata.

Müller: „Tylko jakich?”

Informacje o problemach z finansowaniem skomentował Piotr Müller z Rozwoju Plus.

– Zamiast wielkiego skoku cywilizacyjnego – gigantyczna dziura budżetowa, wymówki i chaos – napisał polityk.

Müller przypomniał również, że zapowiadane na wrzesień symboliczne rozpoczęcie budowy lotniska zostało przesunięte. Sama spółka tłumaczyła wcześniej opóźnienie przedłużającymi się procedurami administracyjnymi; wiceprezes CPK Piotr Rachwalski mówił o możliwym rozpoczęciu prac w październiku lub listopadzie.

Polityk Rozwoju Plus zwrócił jednak uwagę przede wszystkim na brak konkretnej odpowiedzi dotyczącej finansowania kolei.

– Wiceminister rządu przyznaje wprost: „brakujące środki trzeba będzie znaleźć z innych źródeł”. Tylko jakich? – pytał Müller.

– Nie ma naszej zgody na „zwijanie” Polski! Jako Rozwój Plus będziemy głośno żądać konkretnych odpowiedzi, pełnego finansowania i rozliczenia tych skandalicznych opóźnień – dodał.

Ministerstwo Infrastruktury utrzymuje, że projekt Port Polska ma zostać zrealizowany zgodnie z kluczowym terminem – pierwsza część lotniska oraz linia KDP Warszawa–CPK–Łódź mają ruszyć do końca 2032 roku. Dzisiejsze ustalenia pokazują jednak, że zapewnienia obecnego rządu po raz kolejny są co najmniej… naciągane.