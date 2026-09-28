Sztuczna wyspa i nawet 30 odwiertów

Według NDR złoże Wolin East znajduje się około 6 kilometrów od wybrzeża i ma obejmować około 22 mln ton ropy. Niemieckie medium opisuje plan budowy sztucznej wyspy o powierzchni około 10 hektarów, portu oraz falochronu. Do wyspy miałby prowadzić tor wodny o szerokości około 200 metrów i głębokości 12 metrów.

– Wyspa ma być przygotowana do wykonania do 30 odwiertów – podaje NDR, powołując się na dokumentację projektu.

Niemiecki nadawca pisze również o możliwości wydobywania nawet 8100 ton ropy dziennie. W dokumentacji dotyczącej procedury Espoo opublikowanej przez duńskie władze pojawia się jednak niższa wartość – około 4100 ton dziennie. Dokument potwierdza natomiast plan budowy około 10-hektarowej sztucznej wyspy oraz infrastruktury umożliwiającej obsługę tankowców.

Różnica między tymi wartościami pokazuje, że parametry projektu mogą być jeszcze doprecyzowywane w trakcie procedur środowiskowych i inwestycyjnych.

Sprawa budzi duże zainteresowanie po niemieckiej stronie granicy. NDR informuje o protestach części organizacji ekologicznych i samorządów z Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Ponad 89 tys. osób podpisało petycję przeciwko planowanemu wydobyciu ropy i gazu w rejonie wysp Uznam i Wolin.

Daleka droga do wydobycia

Choć projekt wygląda coraz bardziej konkretnie, Polska nie wydała jeszcze zgody na rozpoczęcie eksploatacji złoża.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że Central European Petroleum złożyło 7 listopada 2025 roku wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża „Wolin Wschód”. Resort nadal ją analizuje. Jako termin załatwienia sprawy wskazano 30 września 2026 roku, ale może on zostać przesunięty.

Co ważne, zatwierdzenie tej dokumentacji nie będzie jeszcze zgodą na rozpoczęcie wydobycia.

– Do dziś przedsiębiorca nie wystąpił o udzielenie decyzji inwestycyjnej, uprawniającej do rozpoczęcia fazy wydobywania kopaliny ze złoża – przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Central European Petroleum ogłosiło odkrycie Wolin East w lipcu 2025 roku. Spółka informowała wówczas, że może to być największe konwencjonalne odkrycie ropy naftowej w historii Polski i jedno z największych tego typu odkryć w Europie w ostatnich latach. CEP posiada koncesję Wolin od 2017 roku.

Według obecnych założeń rozpoczęcie budowy infrastruktury wydobywczej byłoby możliwe najwcześniej po zakończeniu procedur administracyjnych i środowiskowych. NDR wskazuje rok 2028 jako najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia prac budowlanych. Na razie ogromne zasoby pod dnem Bałtyku pozostają więc jedynie potencjałem, a nie źródłem realnego wydobycia i zysków dla naszego kraju.