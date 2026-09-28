Dzień: poniedziałek, 28 września 2026 Imieniny: Wacława, Marka, Tymona

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XXVI tygodnia okresu zwykłego

Uwaga

Opał znów drożeje przed zimą. Krajowego węgla coraz mniej

Przed sezonem grzewczym rośnie presja na rynek opału. Około 3,5 mln gospodarstw ogrzewanych paliwami stałymi musi liczyć się z dłuższym oczekiwaniem na dostawy i mniejszym wyborem krajowego węgla. Jednocześnie drożeją nie tylko węgiel, ale również pellet i olej opałowy.

1 min czytania
Węgiel
Węgiel · fot. via Pixabay.com

Jak podają media, sytuację na rynku ratuje przede wszystkim import. W pierwszym półroczu 2026 roku Polska sprowadziła 3,06 mln ton węgla energetycznego, czyli o 168 proc. więcej niż rok wcześniej. Duża część surowca pochodzi z Kazachstanu i Kolumbii.

Węgiel krajowy trudniej kupić

Sławomir Wołyniec, właściciel i prezes EC Zagłębie Dąbrowskie, zwraca uwagę, że dla gospodarstw domowych problemem będzie przede wszystkim dostępność odpowiednich sortymentów.

– Skutkiem jest przede wszystkim dłuższy czas oczekiwania na dostawę i węższy wybór krajowych sortymentów – powiedział w rozmowie z Business Insider Polska.

Według danych przywołanych przez portal światowe ceny węgla są obecnie około 40 proc. wyższe niż rok temu. Jeszcze mocniej podrożały inne źródła ogrzewania. W zestawieniu Polskiej Izby Gospodarczej Sprzedawców Węgla, przy poziomie cen z 2020 roku równym 100, wskaźnik dla węgla wynosi obecnie 176, dla pelletu 206, a dla oleju opałowego aż 253.

Nie oznacza to, że Polsce grozi całkowity brak węgla. Importowany surowiec nadal jest dostępny. Problemem są rosnące ceny, mniejsza podaż krajowego opału i możliwe opóźnienia dostaw w szczycie sezonu.

Dla gospodarstw ogrzewających domy węglem, pelletem czy olejem oznacza to jedno: tegoroczna zima może być znacznie droższa niż poprzednia.

Źródło: mp/Business Insider Polska, ARP, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej