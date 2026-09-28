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Uwaga

Diesel przebił 9 zł. Kierowcy znów płacą rekordowe ceny

Na części polskich stacji olej napędowy kosztuje już ponad 9 zł za litr. W niektórych miejscach cena sięga 9,14 zł, a benzyna Pb95 przekracza 8 zł. To już nie prognoza, ale realne stawki widoczne na pylonach. Średnia krajowa cena diesla wynosi obecnie około 9 zł za litr.

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Stacja benzynowa
Stacja benzynowa · fot. via Pixabay.com

Najdrożej jest m.in. w województwie zachodniopomorskim, gdzie według danych BM Reflex litr oleju napędowego kosztuje średnio 9,04 zł. Tyle samo wynosi średnia w województwie opolskim. W skali kraju średnia cena ON to równe 9 zł.

Diesel po 9 zł stał się faktem

Jeszcze kilkanaście dni temu eksperci mówili o zbliżaniu się do psychologicznej granicy 9 zł za litr. Teraz została ona przekroczona. Reflex informował już 24 września, że na części stacji diesel kosztuje ponad 9 zł, a benzyna ponad 8 zł.

– Na części stacji ceny diesla przekroczyły poziom 9 zł/l, a benzyny – poziom 8 zł/l – podało biuro Reflex.

Według e-petrol prognozowany przedział cenowy dla diesla na okres od 28 września do 4 października wynosi 8,99–9,29 zł za litr. Dla benzyny Pb95 prognozowany przedział to 7,97–8,09 zł.

Na niektórych stacjach kierowcy już teraz widzą ceny wyższe od średnich. Money.pl odnotował m.in. 9,14 zł za litr diesla oraz 8,19 zł za litr benzyny Pb95.

To oznacza, że wcześniejsze ostrzeżenia o przekroczeniu bariery 9 zł przestały być jedynie prognozą. Dla kierowców liczą się dziś już nie zapowiedzi, ale realne ceny widoczne przy dystrybutorach.

Źródło: mp/BM Reflex, e-petrol.pl, Money.pl, Fronda.pl

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