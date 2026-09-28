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Białystok. Ogromny pożar i kłęby czarnego dymu w centrum miasta

Duży pożar wybuchł w poniedziałek w centrum Białegostoku. Ogień pojawił się na dachu remontowanego budynku dawnego Cefarmu przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Jagienki. Nad miastem unosiły się gęste kłęby czarnego dymu. Strażacy opanowali już rozprzestrzenianie się ognia. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

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Białystok, ogromny pożar
Białystok, ogromny pożar · fot. via Facebbok - Zbigniew Kasperczuk - Konfederacja

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb około godz. 12.26. Na miejsce skierowano kilkanaście zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym samochody wyposażone w drabiny mechaniczne. Płonący budynek jest obecnie przebudowywany i nie był zamieszkany.

Strażacy opanowali ogień. Ewakuowano sąsiednie budynki

– „Pożar jest już zlokalizowany i się nie rozprzestrzenia” – przekazał Interii mł. bryg. Piotr Bartnicki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Strażacy zapewniają, że w samym pożarze nikt nie ucierpiał. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano jednak ponad 60 osób z sąsiadujących budynków prokuratury i sądu.

Akcja gaśnicza i dogaszanie mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W rejonie ulic Sienkiewicza i Jagienki występują utrudnienia w ruchu. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest jeszcze znana.

Źródło: mp/Interia, Polskie Radio Białystok, Fronda.pl

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