Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb około godz. 12.26. Na miejsce skierowano kilkanaście zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym samochody wyposażone w drabiny mechaniczne. Płonący budynek jest obecnie przebudowywany i nie był zamieszkany.

Strażacy opanowali ogień. Ewakuowano sąsiednie budynki

– „Pożar jest już zlokalizowany i się nie rozprzestrzenia” – przekazał Interii mł. bryg. Piotr Bartnicki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Strażacy zapewniają, że w samym pożarze nikt nie ucierpiał. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano jednak ponad 60 osób z sąsiadujących budynków prokuratury i sądu.

Akcja gaśnicza i dogaszanie mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W rejonie ulic Sienkiewicza i Jagienki występują utrudnienia w ruchu. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest jeszcze znana.