Jak podają media, w wyniku rosyjskich ataków są zabici i ranni. Według Reutersa w samym ataku na Akademię Nauk zginęła co najmniej jedna osoba.

Pieskow podczas poniedziałkowego briefingu otwarcie połączył trwające rosyjskie uderzenia z działaniami podejmowanymi przez Ukrainę w ostatnich miesiącach.

„Ukrainie przyjdzie zapłacić cenę za działania, które miały miejsce w ostatnich miesiącach. Teraz właśnie to się dzieje” – powiedział rzecznik Kremla.

Rosyjski dron trafił w Akademię Nauk

Jednym z celów poniedziałkowego ataku był budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w centrum Kijowa. Po uderzeniu wybuchł duży pożar, a na miejsce skierowano służby ratunkowe. Ukraińskie władze informowały także o rosyjskich atakach na inne obiekty cywilne w stolicy i w pozostałych częściach kraju.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że zaatakowane zostały również przedsiębiorstwo farmaceutyczne, stacje benzynowe i infrastruktura komunikacyjna.

„Rosja z pewnością poniesie konsekwencje za to wszystko” – zapowiedział prezydent Ukrainy.

Pieskow przekonywał tymczasem, że Rosja musi „zagwarantować sobie bezpieczeństwo” i działać tak, aby nikomu nie przyszło do głowy zapowiadać „niszczycielskich uderzeń” na jej terytorium.

– Musimy zrobić tak, żeby nikomu nie przyszło do głowy ogłaszać planów zadania Rosji niszczycielskiego ciosu – powiedział rzecznik Kremla.

W ostatnich tygodniach ukraińska armia prowadzi również operację „Vivaldi” w rejonie Łymanu. Dowódca 3. Korpusu Armijnego Andrij Biłecki informował wcześniej, że w jej pierwszej fazie rosyjskie oddziały miały stracić około 1,5 tys. żołnierzy oraz ponad 12 tys. dronów. Są to dane strony ukraińskiej.