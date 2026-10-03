Sam Braun już w lutym publicznie informował o spotkaniu w Parlamencie Europejskim z delegacją Pathway Global Alliance oraz przedstawicielami rządzącej w Indiach partii BJP. Zapowiadał wówczas konferencję polsko-indyjskich przedsiębiorców i dalszą współpracę gospodarczą.

Braun, jego otoczenie i partnerzy z Indii

Na nagraniach słychać, że kwestia indyjskich uczestników nie była traktowana bezrefleksyjnie. Prof. Jacek Janowski wyrażał wyraźny dystans wobec planów dotyczących dużej indyjskiej delegacji. W rozmowie pojawia się też potrzeba zaangażowania ludzi, którzy mogliby spojrzeć na partnerów „mądrym, krytycznym okiem”, oraz dyskusja o węższym gronie, które miałoby analizować kwestie związane z migracją i składem delegacji.

Z dalszej części nagrania wynika, że Braun i jego współpracownicy próbowali uspokajać obawy, wskazując, iż forum nie będzie wydarzeniem wyłącznie polsko-indyjskim, lecz ma objąć przedstawicieli większej liczby państw. Organizację powierzono Fundacji Przedsiębiorcy Prawicy. Wątpliwości zaczynają być jednak większe, kiedy wyszło na jaw, jakie to państwa.

Sam Braun wcześniej próbował przekonywać publicznie, że inicjatywa nie ma związku z polityką migracyjną.

– To jest jedyna rzecz, którą politycy mają do zrobienia w takich sprawach. Być pomocnymi w nawiązywaniu relacji biznesowych między przedsiębiorcami polskimi a przedsiębiorcami z innych krajów – tłumaczył, odnosząc się do planowanego forum.

Problem polega na tym, że Pathway Global Alliance, z którą prowadzono rozmowy, zajmowała się również pośrednictwem pracy. W starszej wersji strony organizacji znajdowały się oferty dotyczące m.in. pracowników budowlanych, produkcyjnych, specjalistów IT oraz „siły roboczej ogólnej”. W materiałach pojawiał się również adres w Moskwie.

Indyjska organizacja z rosyjskim zapleczem personalnym

Najbardziej interesujący może jednak okazać się rosyjski wątek działalności ludzi związanych z Pathway Global Alliance.

Jak się bowiem okazuje, szef organizacji Varun Kashyap wcześniej kierował indyjskim National Preparatory Committee przygotowującym delegację na World Youth Festival 2024 w Rosji. Rosyjska ambasada w Indiach sama informowała o spotkaniach z Kashyapem i jego współpracownikami podczas przygotowań do imprezy. Festiwal odbył się w rosyjskim Siriusie i był organizowany przy bezpośrednim zaangażowaniu struktur Federacji Rosyjskiej.

Co więcej, oficjalna rosyjskojęzyczna strona Pathway Global Alliance jeszcze niedawno podawała kontakt w Moskwie przy ul. Chabarowa 2.

PGA współpracowała też ze Sputnikiem. W maju 2025 roku rosyjska grupa medialna Rossija Siegodnia zorganizowała wraz z Pathway Global Alliance szkolenie dla indyjskich dziennikarzy. W wydarzeniu uczestniczyła m.in. zastępczyni szefa Sputnik News Victoria Polikarpova, a Varun Kashyap dziękował Sputnikowi za współpracę.

Określenie organizacji po prostu jako „rosyjskiej” byłoby zbyt daleko idące. Nie ulega jednak wątpliwości, że jej obecne kierownictwo wyrosło ze środowiska intensywnie współpracującego z rosyjskimi instytucjami, a sama organizacja utrzymywała kontakty z rosyjskimi podmiotami i posiadała moskiewski adres kontaktowy.

Zenon Witkowski