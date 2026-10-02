Sprawą zajęli się policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V. W działania włączyli się także eksperci z Wydziału do Walki z Aktami Terroru i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, Laboratorium Kryminalistycznego KSP oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

– Policjanci przeprowadzili szereg czynności, których celem było ustalenie autora wyszukiwanych treści, zweryfikowanie otrzymanych informacji oraz ustalenie, czy aktywność nieletniego miała związek z przygotowaniami do popełnienia czynu zabronionego – poinformowała policja.

Funkcjonariusze ustalili miejsce zamieszkania 15-latka i podczas przeszukania zabezpieczyli laptop oraz telefon. Urządzenia trafiły do biegłych, którzy mają przeprowadzić badania informatyczne i zabezpieczyć dane istotne dla postępowania.

Po wykonaniu czynności nastolatek został doprowadzony do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza. Sąd zdecydował o zastosowaniu środka tymczasowego w postaci umieszczenia go na trzy miesiące w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Policja poinformowała, że 15-latek jest obywatelem Ukrainy. O jego dalszych losach zdecyduje sąd rodzinny.

Przy okazji sprawy funkcjonariusze apelują do rodziców i opiekunów o zainteresowanie aktywnością dzieci w Internecie.

– Nie chodzi o to, aby kontrolować każdy ich krok. Chodzi o okazanie zainteresowania ich sprawami i problemami, rozmowę i reagowanie wtedy, gdy pojawiają się sygnały, których nie powinno się bagatelizować – podkreślono w komunikacie.

Policja zwraca szczególną uwagę na nagłe zmiany zachowania, fascynację przemocą i bronią, ukrywanie aktywności w sieci oraz kontakty z nieznanymi osobami. Jak zaznaczono, szybka reakcja dorosłych może pomóc dostrzec problem, zanim sytuacja stanie się poważniejsza.