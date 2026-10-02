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Te zawody AI może zastąpić najszybciej. Szef Anthropica ostrzega

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi na rynek pracy, a część zawodów może odczuć jej wpływ szybciej niż inne. Według analiz firmy Anthropic, producenta modelu Claude, najbardziej narażone są dziś profesje oparte na pracy z informacją, tekstem, dokumentacją i powtarzalnych zadaniach wykonywanych przy komputerze.

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Kogo może zastąpić sztuczna inteligencja
Kogo może zastąpić sztuczna inteligencja · fot. Grafika wygenerowana komputerowo

CBS News, powołując się na badania Anthropic, wskazuje, że na czele listy znajdują się programiści. Firma ocenia ich ekspozycję na AI na 75 proc. Dalej są pracownicy obsługi klienta i infolinii – 70 proc., osoby zajmujące się wprowadzaniem danych – 67 proc., specjaliści od dokumentacji medycznej – również 67 proc. oraz analitycy rynku i specjaliści marketingowi – 65 proc.

Amodei: skutki mogą przyjść szybciej niż się spodziewamy

Szef Anthropic Dario Amodei od miesięcy ostrzega, że największe ryzyko dotyczy przede wszystkim początkujących pracowników umysłowych.

– Jeśli spojrzymy na początkujących konsultantów, prawników czy specjalistów finansowych, modele AI już dziś są całkiem dobre w wykonywaniu dużej części tego, czym oni się zajmują – mówił Amodei w programie „60 Minutes”. Dodawał, że jego obawa dotyczy nie tylko skali zmian, ale również ich tempa.

Amodei wcześniej oceniał, że AI może w ciągu kilku lat uderzyć nawet w znaczną część stanowisk entry-level w zawodach biurowych. Jednocześnie Anthropic zastrzega, że wysoka „ekspozycja” na sztuczną inteligencję nie oznacza automatycznie całkowitego zniknięcia konkretnego zawodu. Chodzi przede wszystkim o to, jaka część typowych zadań może zostać przyspieszona albo przejęta przez modele AI.

Szczególnie wyraźnie widać to w programowaniu. Sam Anthropic przyznaje, że AI już teraz wykonuje znaczną część prac związanych z pisaniem kodu, testowaniem i dokumentacją, a pracownicy firmy wykorzystują Claude do zadań, które wcześniej wymagały znacznie więcej czasu.

Najmniej zagrożone są na razie zawody wymagające pracy fizycznej i obecności człowieka na miejscu. CBS News wymienia tu m.in. mechaników, kucharzy, ratowników czy osoby zajmujące się utrzymaniem terenów zielonych.

Wniosek jest prosty: najszybciej zmienią się niekoniecznie zawody najprostsze, lecz te, w których większość dnia spędza się przed ekranem, analizując dane, tworząc tekst, odpowiadając klientom albo obsługując dokumenty.

Źródło: mp/CBS News, Anthropic, Fronda.pl

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