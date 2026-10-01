Jak czytamy, na miejsce skierowano służby oraz specjalistyczne zespoły ratownictwa chemicznego. Ostatecznie badania wykluczyły obecność niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych.

Do zdarzenia doszło 30 września około godz. 10.30. Jak podała Żandarmeria Wojskowa, sprawą zajmuje się Wydział ŻW w Rzeszowie pod nadzorem prokuratora Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów.

„Wyjaśniane są okoliczności dostarczenia (...) do siedziby Placówki Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie przesyłki niewiadomego pochodzenia, co do zawartości której były wątpliwości” – przekazała Żandarmeria Wojskowa.

Według ustaleń medialnych przesyłkę nadano w Niemczech. W kopercie miała znajdować się pocztówka, a po jej otwarciu nie zauważono żadnej wysypującej się substancji. U dwóch żandarmów i pracownika wojska pojawiły się jednak m.in. podrażnienia skóry twarzy i rąk. Ewakuowano także ponad 130 osób z sąsiedniej części budynku, a kilku kolejnych żandarmów czasowo odizolowano.

Żandarmeria poinformowała później, że alarm nie potwierdził się.

„Badanie przesyłki wykluczyło obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych” – podała formacja.

Dwaj żołnierze oraz pracownik wojska po badaniach zostali wypisani ze szpitala. Lekarze nie stwierdzili u nich zatrucia.

O zdarzeniu poinformowane zostały również służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Postępowanie ma wyjaśnić zarówno pochodzenie przesyłki, jak i przyczynę dolegliwości osób, które miały z nią kontakt.