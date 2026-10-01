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Rosja

„Cele militarne dla Rosji”. Zacharowa grozi Polsce

„Fabryki zbrojeniowe w krajach europejskich, które produkują broń dla Ukrainy, są potencjalnymi celami militarnymi dla Rosji” – powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

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Maria Zacharowa
Maria Zacharowa · fot. Council.gov.ru via Wikipedia, CC BY 4.0

Maria Zacharowa tym samym zagroziła między innymi Polsce, która zabiega o możliwość uruchomienia centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot, a także ich produkcji. Powodem jest chęć przeniesienia linii montażowych z atakowanej Ukrainy na zachód. Planami w tej kwestii podzieliły się wcześniej USA.

„Nikt nie powinien zakładać, że zakłady zbrojeniowe poza terytorium Ukrainy, produkujące broń dla reżimu w Kijowie, będą bezpieczne” – podkreśliła Zacharowa.

Dodała, że każdy, kto myśli inaczej jest w błędzie. Wcześniej do sprawy odnosił się także szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow, który zachęcał europejskich polityków do lektury… rosyjskiej doktryny wojskowej w tej kwestii.

Źródło: dam/rm24.pl

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