„Cele militarne dla Rosji”. Zacharowa grozi Polsce

Maria Zacharowa tym samym zagroziła między innymi Polsce, która zabiega o możliwość uruchomienia centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot, a także ich produkcji. Powodem jest chęć przeniesienia linii montażowych z atakowanej Ukrainy na zachód. Planami w tej kwestii podzieliły się wcześniej USA.

„Nikt nie powinien zakładać, że zakłady zbrojeniowe poza terytorium Ukrainy, produkujące broń dla reżimu w Kijowie, będą bezpieczne” – podkreśliła Zacharowa.

Dodała, że każdy, kto myśli inaczej jest w błędzie. Wcześniej do sprawy odnosił się także szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow, który zachęcał europejskich polityków do lektury… rosyjskiej doktryny wojskowej w tej kwestii.