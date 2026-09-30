Jak podają źródła ukraińskie, Rosjanie zwiększają też liczbę używanych maszyn – do 29 września Ukraina odnotowała w tym miesiącu 3177 dronów odrzutowych wobec 2850 w całym sierpniu.

Dron może rozpoznawać, atakować i przekazywać sygnał

„Przeciwnik wykorzystuje wysokiej jakości materiały w swoich bezzałogowcach, zwiększa rozdzielczość kamer” – powiedział Ihnat. Jak wyjaśnił, droższe i lepsze systemy optyczne pozwalają dokładniej obserwować powierzchnię ziemi i precyzyjniej dobierać cele.

Zmienia się również sposób wykorzystania rosyjskich maszyn. Według rzecznika ukraińskich Sił Powietrznych jeden bezzałogowiec może być równocześnie maszyną rozpoznawczą, uderzeniową oraz retranslatorem przekazującym dane kolejnym dronom. Ihnat wskazał, że maszyny mogą być połączone w sieć mesh, dzięki której informacje są przekazywane między kolejnymi jednostkami aż do operatora.

Ukraińcy odnotowują również coraz większe wykorzystanie Białorusi jako zaplecza dla rosyjskich operacji bezzałogowych. Rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczenko informował we wrześniu, że na terytorium Białorusi ponownie aktywowano przekaźniki wzmacniające sygnał rosyjskich dronów kierowanych na zachodnie obwody Ukrainy. Według strony ukraińskiej infrastruktura ta wspierała m.in. ataki na obwody rówieński, wołyński i lwowski.

Osobnym kierunkiem rozwoju są drony odrzutowe. Ihnat poinformował, że Rosja szybko zwiększa ich wykorzystanie, a we wrześniu liczba takich maszyn przekroczyła wynik z całego sierpnia. Rosjanie eksperymentują również z używaniem Shahedów jako nosicieli mniejszych dronów FPV, choć według ukraińskich Sił Powietrznych rozwiązanie to nie jest jeszcze stosowane na masową skalę.

Rosyjska modernizacja dronów wymusza równoległe zmiany po stronie ukraińskiej obrony powietrznej – od rozbudowy sieci radarowej po rozwój szybkich dronów przechwytujących zdolnych zwalczać nowe, znacznie szybsze warianty Shahedów.