Rosyjski bombowiec runął na ziemię. Nie żyje sześć osób

Samolot rozbił się w pobliżu miejscowości Krasnojarowo. Po uderzeniu w ziemię maszyna stanęła w płomieniach.
Część mediów wskazuje, że do katastrofy doszło w czasie lotu szkoleniowego. Ukraiński portal Militarnyj twierdzi natomiast, że bombowiec miał wykonywać przebazowanie na lotnisko Olenja, skąd prowadzone są ataki na Ukrainę.
W samolocie było siedem osób. Sześciu członków załogi zginęło na miejscu, a jedna osoba została przetransportowana do szpitala.
- „Samolot rozbił się na niezamieszkanym terenie. Według wstępnych raportów sześciu członków załogi zginęło, a jeden został ranny i ewakuowany do placówki medycznej”
- podał ukraiński resort obrony.
Władze zapewniają, że samolot nie był uzbrojony.
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