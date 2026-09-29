Rosyjski bombowiec runął na ziemię. Nie żyje sześć osób

Samolot rozbił się w pobliżu miejscowości Krasnojarowo. Po uderzeniu w ziemię maszyna stanęła w płomieniach.

Część mediów wskazuje, że do katastrofy doszło w czasie lotu szkoleniowego. Ukraiński portal Militarnyj twierdzi natomiast, że bombowiec miał wykonywać przebazowanie na lotnisko Olenja, skąd prowadzone są ataki na Ukrainę.

W samolocie było siedem osób. Sześciu członków załogi zginęło na miejscu, a jedna osoba została przetransportowana do szpitala.

- „Samolot rozbił się na niezamieszkanym terenie. Według wstępnych raportów sześciu członków załogi zginęło, a jeden został ranny i ewakuowany do placówki medycznej”

- podał ukraiński resort obrony.

Władze zapewniają, że samolot nie był uzbrojony.