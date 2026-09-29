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Rosja

Rosyjski bombowiec runął na ziemię. Nie żyje sześć osób

W obwodzie amurskim w Rosji rozbił się bombowiec dalekiego zasięgu Tu-95. W katastrofie zginęło sześć osób.

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Fot. screenshot: X.com (@Gerashchenko_en)
Fot. screenshot: X.com (@Gerashchenko_en)

Samolot rozbił się w pobliżu miejscowości Krasnojarowo. Po uderzeniu w ziemię maszyna stanęła w płomieniach. 

Część mediów wskazuje, że do katastrofy doszło w czasie lotu szkoleniowego. Ukraiński portal Militarnyj twierdzi natomiast, że bombowiec miał wykonywać przebazowanie na lotnisko Olenja, skąd prowadzone są ataki na Ukrainę.

W samolocie było siedem osób. Sześciu członków załogi zginęło na miejscu, a jedna osoba została przetransportowana do szpitala. 

- „Samolot rozbił się na niezamieszkanym terenie. Według wstępnych raportów sześciu członków załogi zginęło, a jeden został ranny i ewakuowany do placówki medycznej”

- podał ukraiński resort obrony.

Władze zapewniają, że samolot nie był uzbrojony. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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