Organizatorom Stołecznej Operacji Referendalnej nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Warszawy. Maciej Wilk poinformował, że zebrano 111 tys. podpisów, podczas gdy wymagany próg wynosił około 132 tys.

Wilk był wcześniej związany z Kanałem Zero. Stała współpraca zakończyła się w czerwcu, kiedy zaangażował się w organizację referendum. Krzysztof Stanowski tłumaczył wówczas, że powodem była „działalność quasi-polityczna” Wilka, choć zaznaczał, że może on nadal pojawiać się w Kanale Zero jako gość.

Teraz do tej relacji postanowił nawiązać Giertych.

„Głowa do góry! Od czegoś trzeba zacząć” – kpił polityk KO, wyliczając wcześniejsze polityczne przedsięwzięcia Stanowskiego. W dalszej części wpisu zaatakował go jeszcze ostrzej, używając określenia „zadufany buc” i proponując nazwę ewentualnego ugrupowania: „Partia Zera”.

Giertych sugerował przy tym, że po zakończeniu akcji referendalnej Wilk mógłby wrócić do Kanału Zero.

Stanowski nie pozostawił zaczepki bez reakcji. We wtorek odpowiedział Giertychowi na X wpisem w formie graficznej, nie wdając się w równie rozbudowaną polemikę słowną.