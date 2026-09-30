Wycofanie zostało uzgodnione jeszcze w 2024 roku przez administrację Joe Bidena, a jego finalny etap przeprowadził rząd Donalda Trumpa. Reuters podkreśla, że ostatni żołnierze stacjonowali głównie w bazie lotniczej w Irbilu w irackim Kurdystanie.

Amerykanie wychodzą, Iran ogłasza sukces

„Siły USA zakończyły swoją misję w Iraku” – podał Reuters. Pentagon poinformował równocześnie o formalnym zakończeniu operacji „Inherent Resolve”. Waszyngton nie zrywa jednak współpracy wojskowej z Bagdadem – USA mają nadal zapewniać irackim partnerom wybrane szkolenia oraz wsparcie wywiadowcze.

Premier Iraku Ali Faleh al-Zaidi podkreślił, że zakończenie misji międzynarodowej koalicji nie oznacza zakończenia walki z terroryzmem.

„Koniec misji międzynarodowej koalicji nie oznacza końca naszej walki z terroryzmem, lecz przejście Iraku do etapu, w którym bierze on pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i stabilność” – powiedział szef irackiego rządu.

Wycofanie Amerykanów Iran i związane z nim ugrupowania przedstawiają jako własny sukces strategiczny. Teheran od lat deklaruje, że jednym z jego celów jest usunięcie wojsk USA z Bliskiego Wschodu. Reuters zwraca jednak uwagę, że w samym Iraku pojawiają się obawy, czy krajowe siły bezpieczeństwa poradzą sobie jednocześnie z aktywnością szyickich milicji oraz pozostającymi komórkami Państwa Islamskiego.

„Nie powinniśmy spieszyć się ze świętowaniem” – mówił Reutersowi iracki nauczyciel Adil Salman. „Milicje nadal działają poza kontrolą państwa, a Państwo Islamskie nie zniknęło”.