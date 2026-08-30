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Świat

U wybrzeży Cypru Północnego zatonął statek pasażerski. Trwa akcja ratunkowa

Trwa akcja ratunkowa po zatonięciu u wybrzeży Cypru Północnego statku pasażerskiego, na pokładzie którego znajdowało się około 280 osób. Dotychczas udało się uratować co najmniej 159 pasażerów.

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Fot. screenshot: Facebook (Özgür Gazete)
Fot. screenshot: Facebook (Özgür Gazete)

Prom wywrócił się wkrótce po wypłynięciu z portu w Kirenii, około dwa kilometry od wybrzeża. Trwa akcja ratunkowa, do której skierowano łodzie straży przybrzeżnej oraz helikopter ratunkowy. W akcji pomagają załogi stacjonujących u wybrzeży łodzi. Burmistrz Kirenii Murat Senkul poinformował w rozmowie z CNN Turk, że uratowano już co najmniej 159 osób. W porcie w Kirenii powstaje szpital polowy dla poszkodowanych. Dotychczas nie pojawiły się żadne informacje wskazujące na ofiary śmiertelne. 

- „Obecnym priorytetem jest ratowanie pasażerów i załogi. Śledzimy z bliska ten smutny incydent i zapewniamy wszelką możliwą pomoc w pracach poszukiwawczo-ratowniczych”

- zapewnił wiceprezydent Turcji Cevdet Yılmaz.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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