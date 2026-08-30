Prom wywrócił się wkrótce po wypłynięciu z portu w Kirenii, około dwa kilometry od wybrzeża. Trwa akcja ratunkowa, do której skierowano łodzie straży przybrzeżnej oraz helikopter ratunkowy. W akcji pomagają załogi stacjonujących u wybrzeży łodzi. Burmistrz Kirenii Murat Senkul poinformował w rozmowie z CNN Turk, że uratowano już co najmniej 159 osób. W porcie w Kirenii powstaje szpital polowy dla poszkodowanych. Dotychczas nie pojawiły się żadne informacje wskazujące na ofiary śmiertelne.

- „Obecnym priorytetem jest ratowanie pasażerów i załogi. Śledzimy z bliska ten smutny incydent i zapewniamy wszelką możliwą pomoc w pracach poszukiwawczo-ratowniczych”

- zapewnił wiceprezydent Turcji Cevdet Yılmaz.