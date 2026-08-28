W Kanadzie odsłonięto pierwszy narodowy pomnik LGBT!

W parku wokół pomnika, który stoi w pobliżu skrzyżowania Wellington Street i Portage Bridge, znajduje się ściana poświęcona historii aktywizmu LGBT. Szczególne miejsce zajmuje tam historia tzw. „czystki” LGBT – czyli rządowego dochodzenia, które doprowadziło do zwolnienia pracowników utożsamiających się jako osoby LGBT z federalnych stanowisk.

Pomnik sfinansowano z ugody w pozwie zbiorowym z 2018 roku, za który zapłacono z kieszeni podatników. Pozew wytyczyli przeciwko rządowi byli pracownicy zwolnieni z pracy. Jak twierdzi organizacja LGBT Purge Fund, pomnik „jest uznaniem kolonialnych korzeni homofobii, bifobii i transfobii, honoruje odporność społeczności 2SLGBTQI+ i zaprasza Kanadyjczyków do refleksji nad pracą, która pozostała”.

Ceremonię poprowadziła aktorka komediowa Carolyn Taylor wspólnie z „drag queen” Jezebel Bardot (w rzeczywistości to mężczyzna o imieniu Jason). Zamiast wstęgi przecięto boa z piór, co Taylor przedstawiła jako lepsze, gdyż wstążki sprawiając wrażenie czegoś „patriarchalnego, heteroseksualnego i sztywnego”.

Tymczasem niektórzy aktywiści i „członkowie społeczności 2SLGBTQ+” skarżyli się mediom, że nie mogli uczestniczyć w uroczystości, gdyż ochrona ich nie wpuściła. Udział mogli wziąć tylko zaproszeni goście. „Wypędzili miłość” – żaliła się jedna z kobiet w rozmowie ze stacją telewizyjną.

jjf/LifeSiteNews.com