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Polityka

Morawiecki chce szerokiego porozumienia prawicy. Wskazał kluczową rolę Nawrockiego

Mateusz Morawiecki zadeklarował gotowość do współpracy przy budowie szerokiego porozumienia po prawej stronie sceny politycznej. Były premier podkreślił, że w sprawie ewentualnego paktu senackiego pierwszeństwo powinien mieć prezydent Karol Nawrocki.

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Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki · fot. Fot. via Flickr/PiS

– Jeżeli chodzi o pakt senacki i duży obóz patriotyczny, to dajmy panu prezydentowi wykonać ten pierwszy krok. My się całkowicie wpisujemy w plany pana prezydenta – mówił Morawiecki podczas XII Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” w Sulejowie.

Lider Rozwoju Plus ocenił, że prezydent jest dziś kluczową postacią po prawej stronie sceny politycznej.

Morawiecki: chcemy poszerzyć obóz patriotyczny

– Dzisiaj jest on kluczową osobą w obozie patriotycznym. My będziemy bardzo konstruktywni, bardzo współpracujący po to, aby wypracowywać wspólne pola, wspólne mianowniki do budowy czy to wspólnego programu w przyszłości, czy właśnie, żeby zbudować szereg różnych filarów, które przekonają Polaków – powiedział.

Morawiecki przekonywał również, że jego środowisko chce docierać do wyborców, których PiS nie był w stanie skutecznie przyciągnąć w ostatnich latach.

– Jeżeli będziemy w stanie dotrzeć do tych, którzy odwracali się od PiS-u, to znaczy, że poszerzymy obóz patriotyczny. To jest nasz jedyny plan. Poszerzyć obóz patriotyczny i zbudować zwycięski obóz przeciw Donaldowi Tuskowi – mówił były premier.

Dodał, że Rozwój Plus zamierza szczególnie zabiegać o głosy młodych, przedsiębiorców i samorządowców. Według Morawieckiego wewnętrzne badania jego środowiska wskazują obecnie na poparcie rzędu 7–8 proc.

Źródło: mp/Niezalezna.pl, Fronda.pl

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