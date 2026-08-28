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Izrael i Żydzi

Polski MSZ reaguje na wejście wojsk Izraela do jednostki ONZ

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skrytykowało wejście izraelskich sił bezpieczeństwa na teren Centrum Szkoleniowego Kalandia, prowadzonego przez UNRWA we Wschodniej Jerozolimie. Resort podzielił stanowisko ONZ, zgodnie z którym doszło do naruszenia nietykalności obiektu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

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Flaga Izraela
Flaga Izraela · fot. Fot. via publicdomainpictures.net

Do incydentu doszło 25 sierpnia. Według UNRWA na teren centrum wjechały co najmniej cztery pojazdy opancerzone oraz weszło ponad 50 izraelskich funkcjonariuszy. W placówce przebywało wówczas około 20 pracowników agencji.

Polskie MSZ oceniło działania izraelskich władz jako naruszające zasady prawa międzynarodowego oraz nieprzyjazne wobec ONZ i UNRWA.

MSZ popiera apel sekretarza generalnego ONZ

Warszawa poparła stanowisko sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, który wezwał Izrael do natychmiastowego zaprzestania ingerencji w działalność placówek UNRWA oraz opuszczenia i zwrotu przejętych obiektów. ONZ przypomniała, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w opinii doradczej z 22 października 2025 r. potwierdził obowiązek poszanowania nietykalności obiektów ONZ na okupowanych terytoriach palestyńskich.

UNRWA podkreśla, że Centrum Szkoleniowe Kalandia jest jej najstarszym ośrodkiem kształcenia zawodowego i od ponad 70 lat służy palestyńskim uchodźcom. Agencja wskazuje też, że w 2026 r. izraelskie władze wielokrotnie wchodziły na teren ośrodka bez jej zgody.

Strona izraelska utrzymuje natomiast, że teren należy do izraelskiego skarbu państwa i że UNRWA nie posiada do niego prawa. Władze Izraela od dłuższego czasu oskarżają agencję o stronniczość oraz związki części jej pracowników z organizacjami terrorystycznymi. UNRWA odrzuca te zarzuty.

Spór o placówki UNRWA jest kolejnym elementem narastającego konfliktu między Izraelem a strukturami ONZ na obszarze Wschodniej Jerozolimy i Zachodniego Brzegu.

Źródło: mp/MSZ RP, ONZ, UNRWA, Fronda.pl

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