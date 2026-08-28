Dane nie obejmują okrętów wojennych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, które pojawiają się w pobliżu Tajwanu niemal codziennie. Około 60 proc. wykrytych w lipcu jednostek stanowiły statki chińskiej straży przybrzeżnej, a pozostałe to przede wszystkim jednostki badawcze i inne statki państwowe.

Tajpej określa te działania jako element tzw. taktyki szarej strefy – presji prowadzonej poniżej progu otwartego konfliktu. Jej celem ma być stopniowe oswajanie regionu z coraz większą obecnością chińskich służb oraz podważanie faktycznej kontroli Tajwanu nad otaczającymi go wodami.

Statki badawcze zbierają dane dla wojska

Szczególne zainteresowanie analityków budzi działalność chińskich jednostek oceanograficznych. Ryan Martinson z US Naval War College wskazuje, że dane zbierane przez cywilne jednostki badawcze są udostępniane chińskim siłom zbrojnym. Informacje o głębokości, temperaturze wody, prądach morskich czy ukształtowaniu dna są szczególnie cenne dla prowadzenia działań okrętów podwodnych i systemów ich wykrywania.

Ekspert zaznacza, że sama metoda nie jest nowa, jednak skala operacji wokół Tajwanu jest bezprecedensowa.

Niepokój wzbudziła również działalność statku badawczego Xiang Yang Hong 03, który operował w obrębie wyłącznych stref ekonomicznych Tajwanu i Japonii, m.in. nad podmorskimi rowami i w rejonie kabli telekomunikacyjnych.

Jednostce towarzyszyły statek chińskiej straży przybrzeżnej oraz łódź należąca do morskiej milicji. Według analityka Jasona Wanga był to pierwszy taki przypadek eskortowania chińskiego statku badawczego przez morską milicję na wodach wokół Tajwanu. Celem miało być zebranie aktualnych danych hydrograficznych dotyczących Rowu Ryukyu i Rowu Wschodniotajwańskiego, przydatnych w działaniach przeciwko okrętom podwodnym.

Eksperci oceniają te działania jako wyraźną eskalację chińskiej presji na Tajwan.

Pekin uznaje demokratycznie rządzoną wyspę za część terytorium Chin i nie wyklucza użycia siły w celu przejęcia nad nią kontroli. Władze w Tajpej odrzucają chińskie roszczenia i podkreślają, że o przyszłości wyspy mogą decydować wyłącznie jej mieszkańcy.