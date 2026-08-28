Pod koniec lipca Sejm bezwzględną większością głosów zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Wojciecha Króla, wiceprzewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej. Wniosek skierowała Prokuratura Europejska, wskazując na zamiar postawienia parlamentarzyście zarzutów dot. dwóch czynów korupcyjnych. Wedle śledczych, polityk przyjął ponad 1,4 mln zł łapówki za załatwienie dotacji ze środków unijnych oraz 37 tys. zł za załatwienie pracy w Tramwajach Śląskich i katowickiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z uwagi na obawy matactwa, prokuratura wnosiła również o zgodę na areszt parlamentarzysty. Na to jednak Sejm się nie zgodził.

Kolejny wniosek prokuratury

To jednak nie koniec kłopotów posła KO. Dziś poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński poinformował, że EPPO skierowała kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Królowi.

- „Uzyskałem dziś w Sejmie informację, że wniosek ten już wpłynął – obecnie jest w sekretariacie Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego – nie trafił jeszcze do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowej”

- napisał.

Jabłoński zaznaczył, że „Król nie tylko uniknął aresztu – cały czas pozostaje szefem Rady Mediów Narodowych z nadania obecnej Koalicji – nie spotkały go też dotąd żadne konsekwencje partyjne”.

- „I uśmiecha się prawie tak szeroko jak Kacprzyk”

- podsumował.