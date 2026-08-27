Rafał Leśkiewicz stwierdził, że na obecnym etapie postępowania nie jest możliwe wskazanie, w jakim kierunku potoczy się sprawa. Zaapelował także, aby do momentu zakończenia postępowania sądowego powstrzymać się od jednoznacznych ocen, na kim spoczywa odpowiedzialność za tę aferę.

Wskazał również, że należy umożliwić służbom i prokuraturze spokojne i rzetelne wykonywanie pracy w wymienionej sprawie.

„Mamy bardzo dużo znaków zapytania. Przez ostatnie dwa i pół roku rządzący nic nie robili, żeby skontrolować działalność takich firm jak Zondacrypto, która działała na terenie Rzeczypospolitej. Służby, prokuratura umarzały dwukrotnie śledztwa. Więc ta odpowiedzialność polityczna tak naprawdę w dużej mierze spoczywa także na panu premierze Donaldzie Tusku i jego ministrach” – powiedział Leśkiewicz.

Podkreślił również, że instytucje państwa, w tym Komisja Nadzoru Finansowego, dysponowały narzędziami umożliwiającymi prześwietlenie działalności Zondacrypto, jednak „nic się nie działo”. Dodał, że giełda Zondacrypto reklamowała się w ogólnokrajowych polskich mediach, w tym w TVN.

„Niech prokuratura to wyjaśni, a nie koncentrujmy się w tej chwili na wpisach jednego czy drugiego mecenasa, jakichś niedomówieniach. Poczekajmy, niech prokuratura obiektywnie rozstrzygnie, zbierze materiał dowodowy i przedstawi go sądowi. Później sąd się tym zajmie” – podkreślił.

Jednak KNF już wcześniej wskazywał, że wobec braku krajowej ustawy wdrażającej rozporządzenie MiCA Komisja Nadzoru Finansowego nie została wyznaczona jako właściwy organ dla pełnego nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów.

Śledztwo w sprawie giełdy Zondacrypto prowadzi od kwietnia 2026 roku Prokuratura Regionalna w Katowicach. Postępowanie obejmuje działalność Zondacrypto na terenie całej Polski. Przedmiotem pracy śledczych jest podejrzenie działania na szkodę klientów oraz prania pieniędzy.