Trzech cudzoziemców opuściło Polskę

40-letni obywatel Ukrainy odbywał karę pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. 25 sierpnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie wydali wobec niego decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Mężczyzna opuścił Polskę.

Kolejni cudzoziemcy 52-letni obywatel Gruzji i 39-letni obywatel Mołdawii, również opuścili Polskę. Obywatel Gruzin kierował pojazdem pod wpływem alkoholu, brał udział w pobiciu innego cudzoziemca oraz dopuszczał się kradzieży. Natomiast obywatel Mołdawii przebywał w Polsce nielegalnie, ponieważ nie posiadał dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu.