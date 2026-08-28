Dzień: piątek, 28 sierpnia 2026 Imieniny: Augustyna, Patrycji, Wyszomira

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Piątek XXI tygodnia okresu zwykłego

Uwaga

Trzech cudzoziemców opuściło Polskę

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadzili na przejście graniczne oraz na lotnisko trzech cudzoziemców, którzy złamali przepisy obowiązujące w Polsce.

1 min czytania
Trzech cudzoziemców opuściło Polskę
Trzech cudzoziemców opuściło Polskę · fot. Fot. via strazgraniczna.pl

40-letni obywatel Ukrainy odbywał karę pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. 25 sierpnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie wydali wobec niego decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Mężczyzna opuścił Polskę.

Kolejni cudzoziemcy 52-letni obywatel Gruzji i 39-letni obywatel Mołdawii, również opuścili Polskę. Obywatel Gruzin kierował pojazdem pod wpływem alkoholu, brał udział w pobiciu innego cudzoziemca oraz dopuszczał się kradzieży. Natomiast obywatel Mołdawii przebywał w Polsce nielegalnie, ponieważ nie posiadał dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu. 

Źródło: mp/strazgraniczna.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej