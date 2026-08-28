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Groźna pomyłka na turnusie w Świnoujściu. 12 dzieci trafiło do szpitali

Dwanaścioro dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po pomyłce, do której doszło w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych w Świnoujściu. Zamiast preparatu do inhalacji podano im środek do dezynfekcji. Według służb dzieci są w dobrym stanie.

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Ambulans
Ambulans · fot. Fot. via Wikipedia.org, domena publiczna

Na miejsce skierowano cztery zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne i w stabilnym stanie. Po udzieleniu pomocy siedmioro z nich przewieziono do szpitala w Świnoujściu, a pięcioro do placówki w Goleniowie.

Sanepid wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Jak przekazała Aneta Szymanowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świnoujściu, pracownik ośrodka omyłkowo podał dzieciom środek do dezynfekcji zamiast preparatu przeznaczonego do inhalacji.

Po zauważeniu pomyłki wezwano pogotowie. Sanepid sprawdził m.in. sposób przechowywania preparatów, ich dokumentację oraz terminy przydatności.

– Z naszych ustaleń wynika, że dzieci są w dobrym stanie – poinformowała Szymanowska.

Służby prowadzą dalsze czynności wyjaśniające.

Źródło: mp/PAP, Fronda.pl

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