Na miejsce skierowano cztery zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne i w stabilnym stanie. Po udzieleniu pomocy siedmioro z nich przewieziono do szpitala w Świnoujściu, a pięcioro do placówki w Goleniowie.

Sanepid wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Jak przekazała Aneta Szymanowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świnoujściu, pracownik ośrodka omyłkowo podał dzieciom środek do dezynfekcji zamiast preparatu przeznaczonego do inhalacji.

Po zauważeniu pomyłki wezwano pogotowie. Sanepid sprawdził m.in. sposób przechowywania preparatów, ich dokumentację oraz terminy przydatności.

– Z naszych ustaleń wynika, że dzieci są w dobrym stanie – poinformowała Szymanowska.

Służby prowadzą dalsze czynności wyjaśniające.