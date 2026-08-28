Za wzrostem inflacji w Hiszpanii stoją przede wszystkim paliwa i energia. Ceny paliw w sierpniu rosły, podczas gdy rok wcześniej spadały. W mniejszym stopniu na wynik wpłynęły również ceny żywności i napojów bezalkoholowych.

Jednocześnie inflacja bazowa, nieuwzględniająca części najbardziej zmiennych cen, spadła z 3,0 do **2,9 proc.**. Zharmonizowany wskaźnik HICP, stosowany do porównań między państwami UE, wyniósł natomiast 4,5 proc.

EBC szykuje się do reakcji?

Dane pojawiają się tuż przed posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego zaplanowanym na 9–10 września. Według informacji Reutersa wśród decydentów EBC przeważa obecnie gotowość do podniesienia głównej stopy procentowej z 2,25 do **2,50 proc.** Powodem są przede wszystkim utrzymujące się wysokie ceny energii i ryzyko dalszego wzrostu inflacji.

Członkini zarządu EBC Isabel Schnabel oceniła również, że obecny poziom stóp może nie wystarczyć do trwałego sprowadzenia inflacji do celu na poziomie 2 proc. i wskazała na potrzebę dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej, jeśli presja cenowa się utrzyma.

Sam EBC zastrzega jednak, że każda decyzja będzie podejmowana na podstawie najnowszych danych. Bank zwraca szczególną uwagę na skutki wysokich cen energii i ryzyko ich przenoszenia na ceny żywności, usług oraz wynagrodzenia.

Ewentualna podwyżka stóp w strefie euro nie oznacza automatycznie podobnej decyzji w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje niezależnie. Wyższe stopy w Eurolandzie mogą jednak wpływać m.in. na kurs euro wobec złotego i warunki finansowe w całym regionie.