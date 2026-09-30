Według najnowszego badania NBP inflacja ma wynieść średnio 3,1 proc. w 2026 roku, 3,2 proc. w 2027 roku i 2,7 proc. w 2028 roku.

Oznacza to, że ceny nadal będą rosły. Co więcej, w przyszłym roku tempo wzrostu cen może być nawet nieco wyższe niż w obecnym.

Pogorszyły się również szanse na utrzymanie inflacji w przedziale celu NBP. Bank centralny chce, aby inflacja wynosiła 2,5 proc., z możliwością odchylenia o 1 pkt proc. w górę lub w dół.

Jeszcze w czerwcu eksperci oceniali na 63 proc. szansę, że w 2027 roku inflacja znajdzie się między 1,5 a 3,5 proc. Teraz prawdopodobieństwo to spadło do 49 proc. To oznacza, że ekonomiści widzą dziś większe ryzyko utrzymywania się inflacji powyżej celu NBP niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Warto zaznaczyć, że nie jest to oficjalna prognoza Narodowego Banku Polskiego. To wyniki ankiety prowadzonej wśród ekonomistów i analityków, którzy przedstawiają swoje przewidywania dotyczące sytuacji gospodarczej.