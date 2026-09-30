Węgry otwierają archiwa bezpieki - nazwiska trafią do sieci

W sieci nazwiska, kartoteki i teczki werbunkowe

Nowy portal Nyitottaktak.hu ma udostępnić materiały przechowywane przez Historyczne Archiwum Służb Bezpieczeństwa Państwa. W pierwszej kolejności opublikowane zostaną tzw. kartoteki „6”, dzienniki B oraz dane pochodzące z dawnych taśm magnetycznych. W kolejnym etapie mają pojawić się także teczki B, zawierające bardziej szczegółowe informacje dotyczące werbunku współpracowników.

– Tak szerokiego ujawnienia nie przeprowadzono nigdzie na świecie – powiedział Euronews dyrektor archiwum dr Cseh Gergő Bendegúz.

Historycy podkreślają, że samo znalezienie nazwiska w dokumentach nie będzie automatycznie oznaczało świadomej i dobrowolnej współpracy z komunistycznymi służbami. Część materiałów może nie wyjaśniać okoliczności werbunku, a dokumentacja zachowała się niekompletnie. Według szacunków w czasach reżimów Rákosiego i Kádára w sieci państwowego aparatu bezpieczeństwa mogło znajdować się co najmniej 150 tys. osób.

Archiwum zapowiada również ochronę najbardziej wrażliwych danych dotyczących m.in. zdrowia czy życia prywatnego. Osoby, których dane znajdą się w bazie, będą mogły zgłaszać zastrzeżenia i występować o sprostowanie informacji.

Publikacja akt jest realizacją jednej z obietnic wyborczych rządu premiera Pétera Magyara. Węgierskie władze przedstawiają przedsięwzięcie jako próbę domknięcia jednego z najbardziej kontrowersyjnych tematów pozostawionych po upadku komunizmu.