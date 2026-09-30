Chodzi oczywiście o protest przeciwko wprowadzeniu do Trybunału czterech z sześciu sędziów, których Sejm wybrał w marcu. Prezes PiS podkreślił wczoraj wieczorem:

„Przyszedłem tutaj, bo kończy się wrzesień, bo była ta zapowiedź, że we wrześniu muszą wejść i w związku z tym doszedłem do wniosku, że moim obowiązkiem jest tutaj być w tym momencie”.

Poza nim przed budynkiem są również inni politycy PiS i sympatycy ugrupowania. Kaczyński zauważył wieczorem, że w budynku nie był zapalone światła, więc obecnie nikogo tam nie ma. Zaznaczał też:

„Chodzi o to, żeby opór miał charakter społeczny, żeby było jak najwięcej osób, jak najwięcej parlamentarzystów”.