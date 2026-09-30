W swoim oświadczeniu dotyczącym wdrażania Strategii Obrony Narodowej, w części poświęconej Europie, wiceszef Pentagonu mówił o przenoszeniu ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy oraz wskazówkach i pomocy dla sojuszników USA.

Podkreślił, że chodzi między innymi o rozmowy techniczne oraz okazje do bliższej współpracy. Tu wskazał na fakt, że Departament Obrony bada obecnie możliwość utworzenia takiej bazy w Polsce.

Jednocześnie Colby wskazał, że częścią wspomnianej strategii była również redukcja liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie z pięciu do trzech. Jedna z wycofanych brygad stacjonowała rotacyjnie w Polsce, a druga w Rumunii. PAP zauważa, że oświadczenie to zdaje się sugerować, że nie ma co liczyć na powrót wspomnianej jednostki do naszego kraju.

Wiceszef Pentagonu podkreślił, że decyzje dotyczące Europy oparte zostaną na analizach Dowództwa Europejskiego Stanów Zjednoczonych, konsultacjach z Kongresem, NATO i sojusznikami.