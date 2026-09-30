Podczas środowej audiencji generalnej papież powierzył ich wstawiennictwu także współczesnych chrześcijan prześladowanych za wiarę. Audiencja była pierwszą po zakończonej 28 września podróży apostolskiej Leona XIV do Francji.

„Aż do przelania krwi”

Zwracając się bezpośrednio do pielgrzymów z Polski, Ojciec Święty przypomniał, że właśnie mija 30 lat od beatyfikacji męczenników z Pratulina dokonanej przez św. Jana Pawła II.

„Trzydzieści lat temu św. Jan Paweł II beatyfikował Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy, męczenników. Aż do przelania krwi bronili oni przynależności do Kościoła katolickiego i jedności z Następcą św. Piotra, dochowując wierności własnej tradycji wschodniej” – powiedział Leon XIV.

Papież połączył świadectwo unitów z Pratulina ze współczesnym problemem prześladowań religijnych.

„Ich wstawiennictwu polecam sprawy jedności uczniów Chrystusa oraz katolików prześladowanych dziś za wiarę” – dodał.

Na audiencji obecne były liczne grupy z Polski, m.in. pielgrzymi z Poznania, Żagania, Łęcznej i Warszawy oraz Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza z Trzebnicy.

Zginęli, bo nie chcieli wyrzec się jedności z Chrystusem

Wincenty Lewoniuk i jego 12 Towarzyszy byli świeckimi katolikami obrządku bizantyjskiego. Większość z nich stanowili rolnicy, mężowie i ojcowie rodzin. W czasach zaboru rosyjskiego władze carskie próbowały zmusić unitów do przejścia na prawosławie i zerwania więzi z papieżem.

24 stycznia 1874 roku wierni zgromadzili się przed świątynią w Pratulinie, aby nie dopuścić do przejęcia jej przez przedstawicieli narzuconych przez rosyjskie władze. Żołnierze otworzyli ogień. Zginęło 13 osób, a wielu innych zostało rannych.

Jan Paweł II beatyfikował męczenników 6 października 1996 roku. Trzy lata później, podczas wizyty w Siedlcach, przypominał, że pozostali oni wierni Chrystusowi „nawet za cenę najwyższej ofiary”.

„Jako wierni słudzy Pana, ufając Jego łasce, dali świadectwo swojej przynależności do Kościoła katolickiego w wierności własnej tradycji wschodniej” – mówił Jan Paweł II o męczennikach z Pratulina.

Świadectwo trzynastu błogosławionych pozostaje jednym z najmocniejszych symboli oporu polskich unitów wobec carskich prześladowań religijnych oraz przywiązania do jedności z Kościołem katolickim.