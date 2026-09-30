Media informują, że to kolejny rosyjski region, który finansowanie związane z wojną przeciwko Ukrainie zwiększa kosztem części wydatków socjalnych.

Zmiany wprowadzono rozporządzeniem rządu obwodu archangielskiego nr 712-p z 28 września. Z budżetu resortu pracy i polityki społecznej zabrano dokładnie 63 095 035 rubli. Dokument przewiduje zmniejszenie środków w trzech obszarach: pomocy przyznawanej na podstawie kontraktów socjalnych, „wynagrodzeń rodzica zastępczego” oraz wsparcia rodzin wielodzietnych.

Największe cięcie dotyczy pieniędzy przeznaczonych dla rodzin zastępczych – ponad 40 mln rubli. Kolejne prawie 20 mln rubli miało służyć wsparciu rodzin z co najmniej trojgiem dzieci, a około 3 mln rubli pochodzi z programu pomocy społecznej. Całość zostanie przeznaczona na jednorazowe wypłaty związane z rosyjskim personelem wojskowym i jego rodzinami.

Nie jest to odosobniona decyzja. Kilkanaście dni wcześniej podobny ruch wykonały władze obwodu tulskiego. Tam ponad 54 mln rubli przesunięto na świadczenia dla wojskowych, Rosgwardii oraz ich rodzin. Aż 41,84 mln rubli z tej kwoty było wcześniej przeznaczone na comiesięczne świadczenia dla opiekunów, kuratorów i rodzin zastępczych utrzymujących dzieci.

Rosyjskie regiony równolegle rozbudowują system świadczeń dla uczestników wojny. W samym obwodzie archangielskim przepisy przyjęte w sierpniu przyznały uczestnikom tzw. specjalnej operacji wojskowej i ich rodzinom pierwszeństwo w uzyskiwaniu części państwowej pomocy społecznej.

W Petersburgu władze przeznaczyły z kolei w budżecie na 2026 rok 25,7 mld rubli na jednorazowe świadczenia związane z uczestnikami wojny i ich rodzinami. Pokazuje to skalę kosztów, jakie rosyjskie regiony ponoszą nie tylko na samo prowadzenie wojny, ale także na finansowanie jej społecznych konsekwencji.