Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie ustalili, że na terenie Przemyśla może dojść do oszustwa. Informacje przekazali kryminalnym z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, którzy natychmiast przystąpili do działania.

Policjanci ustalili, że do 86-letniej mieszkanki Przemyśla, na telefon stacjonarny zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę. Płakała i prosiła o pomoc finansową. Następnie telefon przejął mężczyzna podający się za „policjanta”. W trakcie rozmowy poinformował seniorkę, że jej córka spowodowała wypadek drogowy. Kobieta została poinformowana o konieczności przekazania pieniędzy mających umożliwić córce odstąpienie od pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwo. 86-latka chcąc pomóc, przekazała blisko 50 tys. złotych, młodemu mężczyźnie, który przyszedł po nie do jej domu.

Policjanci pracujący nad tą sprawą ustalili rysopis „odbieraka”, oraz to, że młody mężczyzna wsiadł w Jarosławiu do pociągu, który jechał w kierunku Zabrza. Przemyscy funkcjonariusze nawiązali kontakt z kryminalnymi z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu i przekazali im informacje o zdarzeniu oraz rysopis mężczyzny, który odebrał pieniądze od pokrzywdzonej mieszkanki Przemyśla.

Kiedy pociąg zatrzymał się na stacji w Zabrzu, wysiadł z niego młody mężczyzna, który rysopisem przypominał „odbieraka”. 17-letni mieszkaniec województwa śląskiego został zatrzymany.

Policjanci odzyskali blisko 50 tysięcy złotych, które odebrał od 86-latki.

Mężczyzna usłyszał już zarzut dotyczący oszustwa. Sąd Rejonowy w Przemyślu uwzględnił wniosek Prokuratury Rejonowej w Przemyślu i zastosował wobec sprawcy tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Mieszkańcowi województwa śląskiego grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.