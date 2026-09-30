W ub. czwartek około godz. 9:30 na teren Ośrodka Formacji Kultury Chrześcijańskiej i Klasztoru Sióstr Benedyktynek przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu wtargnął 31-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna zaczął atakować przebywające tam osoby kilkudziesięciocentymetrowym nożem. Do szpitala przewieziono pięć osób: trzech księży i dwie osoby świeckie. Niestety, lekarzom nie udało się uratować życia 67-letniego ks. Stanisława Zbojnowicza.

Wczoraj odbył się pogrzeb duchownego, który spoczął na cmentarzu w Grzęsce – swojej rodzinnej miejscowości. Jarosławskie Opactwo poinformowało natomiast o wyjątkowej pamiątce, odkrytej w rzeczach ks. Stanisława.

- „Dzielimy się z Wami bardzo ciekawym odkryciem. Dzisiaj, pośród notatek ks. Stanisława dotyczących intencji mszy świętych, odkryliśmy zeszyt, w którym zapisywał wszystkie odprawione w życiu msze święte. W sumie było ich 25503. Zeszyt prowadził od święceń w 1986 roku do ostatniego dnia życia. Przy każdej intencji zapisywał za kogo była odprawiana msza”

- napisano na profilu Jarosławskie Opactwo - po tragedii.