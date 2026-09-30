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Polityka

Prof. Czarnek przed TK: Musimy stać na straży praworządnej Polski!

Politycy PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński dołączyli do uczestników demonstracji przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego, którzy protestują przeciwko zapowiadanym próbom siłowego przejęcia kontroli nad sądem konstytucyjnym. Do zebranych zwrócił się prof. Przemysław Czarnek, który mobilizował ich do stania „na straży Polski - niepodległej, suwerennej, praworządności, patriotyzmu polskiego”.

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Fot. screenshot: YouTube (wPolsce24)
Fot. screenshot: YouTube (wPolsce24)

Kandydat PiS na premiera poinformował o swojej rozmowie z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą.

- „»Solidarność« cała tu zjedzie, jeśli ktoś podniesie rękę na trybunał, jeśli ktoś będzie chciał siłowo tu wejść, albo jeśli ktoś będzie chciał niezgodnie z prawem urządzić sobie tu nowy trybunał”

- zapowiedział prof. Czarnek. 

Parlamentarzysta mówił o polskich patriotach, dzięki którym możliwe jest odsunięcie od władzy obozu Donalda Tuska i obrona niezależnych instytucji. 

- „Polska tylko dlatego dalej jest Polską, tylko dlatego tu możemy bronić polskiego Trybunału Konstytucyjnego, ostoi polskiej praworządności, jednej z ostatnich praworządnych instytucji w Polsce, tylko dlatego możemy tu śpiewać dumnie pieśni patriotyczne (...) tylko dlatego, że mamy wspaniały naród polski, pięknych dumnych Polaków, za co wam serdecznie dziękuję”

- mówił.

Zaapelował do zebranych, by nie odpuszczali.

- „Musimy trwać tu na posterunku, trwać tu w tym miasteczku przed Trybunałem Konstytucyjnym. Musimy dawać pewność panu prezesowi Święczkowskiemu, prawowitym sędziom Trybunału Konstytucyjnego, że mogą dalej orzekać, że mogą dalej stać na straży polskiej konstytucji, którą oni bezcześcili i bezczeszczą”

- podkreślał.

Przywołał przykład bohaterów zrywów narodowowyzwoleńczych. 

- „Walka zawsze ma sens. Nie można być obojętnym. Oni nie byli obojętni w zagrożeniu wielokrotnie większym. A my dzisiaj, jak mówi Adam Borowski, jesteśmy Polakami, od których ojczyzna nie wymaga krwi. Nie wymaga krwi i oby nigdy nie wymagała od nas i od naszych następców, od naszych dzieci i wnuków. Ale żeby tak było, to my dzisiaj musimy sprostać tym wymaganiom dzisiejszym, współczesnym. Musimy być aktywni. Musimy stać na straży Polski - niepodległej, suwerennej, praworządności, patriotyzmu polskiego”

- apelował.

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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