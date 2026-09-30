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Rosja

Putin zachwalał „wybory” na okupowanych ziemiach Ukrainy. „Nikt nas nie zastraszy”

Władimir Putin otworzył pierwsze posiedzenie Dumy Państwowej nowej kadencji. Rosyjski przywódca powoływał się na przeprowadzone przy masowym terrorze ludności cywilnej „wybory” na okupowanych terytoriach Ukrainy.

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Fot. screenshot: YouTube (APT)
Fot. screenshot: YouTube (APT)

Prezydent Rosji Władimir Putin wygłosił przemówienie w czasie inauguracyjnej sesji Dumy Państwowej dziewiątek kadencji. Wykorzystał kolejną okazję do szerzenia wojennej propagandy, wskazując na udział w „wyborach” mieszkańców okupowanych przez Rosję terytoriów Ukrainy.

- „Nikt nie złamie ani nie zastraszy naszego narodu”

- mówił.

- „Wysoka frekwencja i wyniki kampanii ponownie potwierdziły trwałość naszego wielopartyjnego systemu politycznego oraz jedność ludzi w obliczu historycznych wyzwań”

- dodawał.

Do parlamentarzystów apelował o „wzmocnienie zdolności obronnych kraju”. Wzywał ich, by „zrobili wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić zwycięstwo oraz wspierać obrońców ojczyzny i ich rodziny”.

Wybory do Dumy Państwowej odbyły się w dniach 18-20 września. Partia Putina wprowadziła do 450-osobowej Dumy 349 swoich reprezentantów. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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