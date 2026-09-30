Prezydent Rosji Władimir Putin wygłosił przemówienie w czasie inauguracyjnej sesji Dumy Państwowej dziewiątek kadencji. Wykorzystał kolejną okazję do szerzenia wojennej propagandy, wskazując na udział w „wyborach” mieszkańców okupowanych przez Rosję terytoriów Ukrainy.

- „Nikt nie złamie ani nie zastraszy naszego narodu”

- mówił.

- „Wysoka frekwencja i wyniki kampanii ponownie potwierdziły trwałość naszego wielopartyjnego systemu politycznego oraz jedność ludzi w obliczu historycznych wyzwań”

- dodawał.

Do parlamentarzystów apelował o „wzmocnienie zdolności obronnych kraju”. Wzywał ich, by „zrobili wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić zwycięstwo oraz wspierać obrońców ojczyzny i ich rodziny”.

Wybory do Dumy Państwowej odbyły się w dniach 18-20 września. Partia Putina wprowadziła do 450-osobowej Dumy 349 swoich reprezentantów.