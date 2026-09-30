Pociąg przyjechał z Suwałk 25 września i od tego czasu pozostawał na bocznicy kolejowej. W jego skład wchodzą 32 wagony. Po odkryciu foliowego pakunku odczepiono wagon od reszty składu i sprawdzono go pod kątem pirotechnicznym. Na szczęście w znalezionym pakunku nie było żadnych niebezpiecznych materiałów.

Akcja służb wywołała utrudnienia w ruchu w centrum Białegostoku. Ewakuowano też pracowników pobliskiej stacji benzynowej przy ulicy Kopernika.