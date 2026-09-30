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Akcja służb w Białymstoku. Odkryto podejrzany pakunek w pociągu

Funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei odkryli dziś w Białymstoku podejrzany pakunek, który został przymocowany do jednej z cystern pociągu towarowego. Wezwano oddział policyjnych kontrterrorystów.

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Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne · fot. Matti Blume za: Wikipedia CC 4.0

Pociąg przyjechał z Suwałk 25 września i od tego czasu pozostawał na bocznicy kolejowej. W jego skład wchodzą 32 wagony. Po odkryciu foliowego pakunku odczepiono wagon od reszty składu i sprawdzono go pod kątem pirotechnicznym. Na szczęście w znalezionym pakunku nie było żadnych niebezpiecznych materiałów. 

Akcja służb wywołała utrudnienia w ruchu w centrum Białegostoku. Ewakuowano też pracowników pobliskiej stacji benzynowej przy ulicy Kopernika. 

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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