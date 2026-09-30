„Nasz klub dzisiaj się powiększył. Dołączył do nas nowy radny sejmiku Waldemar Wrona, który startował z list Koalicji Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość w województwie świętokrzyskim wzmacnia się” – powiedziała podczas konferencji prasowej Anna Krupka, szefowa PiS w regionie.

Przewodniczący klubu PiS Grzegorz Socha poinformował, że Wrona wystąpił o przyjęcie do klubu około dwóch tygodni wcześniej. Formalna decyzja zapadła podczas posiedzenia poprzedzającego sesję sejmiku.

Wrona odszedł z klubu Koalicji Obywatelskiej 17 sierpnia. Nigdy nie był jednak członkiem partii – w wyborach wystartował z jej listy. Jego relacje z KO pogorszyły się wcześniej, gdy w czerwcu jako jedyny przedstawiciel opozycji poparł zarząd województwa kierowany przez PiS.

„Część radnych KO, w tym ja, może czuć się marginalizowana i to jest problem” – mówił Wrona po odejściu z klubu, tłumacząc swoją decyzję.

Samorządowiec nie jest nową postacią w środowisku Prawa i Sprawiedliwości. W przeszłości był z ramienia tej partii posłem oraz radnym, a także należał do klubu PiS w poprzedniej kadencji sejmiku. Opuścił go w 2022 roku.

Po najnowszym transferze klub PiS liczy 17 radnych. Trzecia Droga ma siedmiu przedstawicieli, Koalicja Obywatelska pięciu, a Katarzyna Suchańska pozostaje radną niezrzeszoną.