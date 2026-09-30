Do wyjątkowo kuriozalnej PR-owej operacji lider Nowej Lewicy wykorzystał koniec służby w Straży Marszałkowskiej jednego z psów. Druga osoba w państwie odegrała scenkę, w której rozpatrywała wniosek psa o przejście w stan spoczynku.

- „Podanie o przeniesienie stan spoczynku. 8 lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych. Nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra, podpisane. Od jutra masz wolne. Spocznij. Takiej to dobrze”

- zwraca się na nagraniu marszałek Sejmu do zwierzęcia.

W odpowiedzi marszałkowi pies zaszczekał.

- „Cobra idzie na emeryturę! Decyzję o przejściu w stan spoczynku przypieczętował podpisem Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Psy Straży Marszałkowskiej to ważny element systemu ochrony Sejmu. Czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich osób w gmachach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu”

- napisano w opisie filmu.

Tymczasem system ochrony zdrowia w pogłębiającym się kryzysie, ceny na stacjach paliw osiągają historyczne rekordy, a Rosjanie przeprowadzają coraz śmielsze prowokacje wymierzone również w Polskę.