W ub. czwartek około godz. 9:30 na teren Ośrodka Formacji Kultury Chrześcijańskiej i Klasztoru Sióstr Benedyktynek przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu wtargnął 31-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna zaczął atakować przebywające tam osoby kilkudziesięciocentymetrowym nożem. Do szpitala przewieziono pięć osób: trzech księży i dwie osoby świeckie. Niestety, lekarzom nie udało się uratować życia 67-letniego ks. Stanisława Zbojnowicza.

Napastnik został decyzją sądu tymczasowo aresztowany, ale środek ten jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Z uwagi na stan zdrowia psychicznego podejrzanego, dotychczas śledczy nie mogli go przesłuchać. Dzień po ataku media informowały, że biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych. Wskazali na nasilone objawy psychotyczne, silne pobudzenie psychoruchowe, rozkojarzenie toku myślenia oraz brak logicznego kontaktu.

Ruch prokuratury

Teraz Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych psychiatrów, którzy mają ponownie przebadać Ihora M. W ciągu kilku dni mają oni przedstawić ponowną ocenę stanu psychicznego mężczyzny. Poprawa stanu zdrowia jest konieczna, by 31-latek mógł zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Ma odpowiedzieć za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Grozi mu za to dożywotnie pozbawienie wolności.