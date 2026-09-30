Sąd Okręgowy w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek posła Marcina Romanowskiego i wydał mu list żelazny. To gwarancja, że polityk będzie mógł odpowiadać z tzw. wolnej stopy, jeżeli dobrowolnie stawi się na wezwanie organów ścigania.

- „Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar i doniosłość społeczną (...), czy w ogóle konieczność rozwikłania tej sprawy i jej wyjaśnienia w postępowaniu sądowym, lepszą decyzją będzie - skoro poprzednie metody zastosowane były nieskuteczne - wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy”

- wskazała rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie.

Te nieskuteczne metody, jak zauważyła, to m.in. Europejski Nakaz Aresztowania.

Sędzia Ptaszek odniosła się przy tym do sprzeciwu prokuratury, która wymieniła aspekty mające przemawiać przeciwko wydaniu listu żelaznego.

- „Jedną z tych kwestii było to, że pan (Romanowski) posługuje się fałszywą tożsamością, co przyznał we wniosku składanym do sądu. A także prokurator wskazywał na dotychczasową postawę pana podejrzanego, który po pierwsze, wykorzystując chorobę, uciekł z Polski, obawiając się, że zostanie wobec niego stosowane tymczasowe aresztowanie, a także już potem konsekwentnie ukrywał się najpierw na Węgrzech, a potem, jak twierdzi, na terenie Naddniestrza”

- przywołała tę argumentację.

Sąd stanął jednak na stanowisku, wedle którego przepis uzależniający wydanie listu żelaznego od decyzji prokuratora jest sprzeczny z konstytucją oraz zasadami prawa międzynarodowego.

Prokuratura zapowiada zaskarżenie decyzji

Zaskarżenie postanowienia zapowiedziała prokuratura.

- „Już na tym etapie mogę stwierdzić, iż to postanowienie zostanie zaskarżone”

- oświadczył prok. Piotr Woźniak.

Prokuratura nie podziela argumentacji sądu, wedle której list żelazny jest jedynym rozwiązaniem pozwalającym na realizację dalszych celów postępowania.

Obrońca posła Romanowskiego mec. Bartosz Lewandowski wyraził przekonanie, że jego klient wróci do kraju, jeżeli dzisiejsze postanowienie się uprawomocni.