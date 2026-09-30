„Polska to kraj dla VIP-ów i cwaniaków! Przepisy? Są dla zwykłych ludzi!” – oburza się „Fakt”. Do zdarzenia doszło 25 września. Jak relacjonuje gazeta, Arkadiusz Milik przekroczył podwójną ciągłą, wyprzedzał na pasach i przejechał na czerwonym świetle. Jeden z tych nieprzepisowych manewrów – wyprzedzanie na przejściu dla pieszych – zauważył patrol policji, który zatrzymał samochód piłkarza do kontroli. Po chwili Milik mógł jednak jechać dalej, jak podkreślają dziennikarze, bez żadnego mandatu.

- „Chwilę po pouczeniu Milik bezczelnie złamał kolejny przepis! Zwykły kierowca z miejsca straciłby prawo jazdy”

- czytamy.

W rozmowie z „Faktem” zdarzenie skomentował Jakub Pacyniak z Komendy Policji Warszawa-Śródmieście.

- „Policjanci zauważyli wykroczenie, podjęli interwencję i zastosowali wobec kierowcy art. 41 kodeksu wykroczeń, czyli zwrócili mu uwagę”

- wyjaśnił.

Zaznaczył, że „funkcjonariusze nie zawsze muszą karać”.

- „Prawo mówi też o tym, że mogą zwrócić uwagę kierującemu na niewłaściwe zachowanie”

- podkreślił.

Dziennikarze zestawili to zdarzenie ze sprawą Beaty Kozidrak, której łagodny wyrok za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu sąd uzasadnił dorobkiem artystycznym.

Sprawa ma ciąg dalszy

Po publikacji artykułu jednak, jak donosi „Fakt”, „zapadła decyzja komendanta policji Warszawa Śródmieście, by ponownie zająć się sprawą”. Do sądu ma trafić wniosek o ukaranie piłkarza za złamanie trzech przepisów. Wedle ustaleń dziennika, żadne konsekwencje nie zostaną wyciągnięte wobec policjantów, którzy łagodnie potraktowali kierowcę, ponieważ działali zgodnie z przepisami.