W ten sposób Turcotti odniósł się do miejscowej parady „dumy”, jaką aktywiści LGBT zorganizowali w sobotę 26 września. Opatrzył jednocześnie wizerunek podpisem: „Kwestia perspektywy”. Wywołało to wściekłość lewicy i tęczowych środowisk w mediach, co spowodowało z kolei wydanie oświadczenia ze strony biskupa Aosty.

Bp Lovignana zaznaczył, że komunikaty diecezji są zamieszczane na oficjalnych kanałach diecezjalnych. Jednocześnie wstrzymał się od komentowania treści wpisu swojego sekretarza, dodając jedynie, że treści wyrażane przez niego na WhatsAppie odzwierciedlają jego osobiste opinie. Organizatorzy parady „dumy” w Aoście w odpowiedzi stwierdzili, że reakcja biskupa nie była zdystansowaniem się, o jakie prosili. Tymczasem wpis Turcottiego został usunięty z jego profilu.

Komentując całą sprawę na portalu „Life Site News”, Antonio Cambria zauważa, że ruch LGBT stał się znany z gwałtownych reakcji na sprzeciw wobec jego agendy. Prowadzi to do przemocy popełnianej przez homoseksualistów, „transpłciowców” lub osoby popierające agendę LGBT, a także do forsowania antychrześcijańskiej polityki.

Publicysta wskazuje na „co najmniej ciche wspieranie agendy LGBT” przez kilku włoskich biskupów. Przypomina też o spotkaniu „ok. 10 biskupów i niemal 200 pracowników duszpasterskich” w Kurii Generalnej Towarzystwa Jezusowego w Rzymie na początku września. Tematem tej pierwszej krajowej konferencji była „posługa duszpasterska wobec homoseksualistów i osób transpłciowych”. Jak powiedział wówczas jezuita o. Giuseppe Piva: „Zaczęliśmy drogę, której miejsca przeznaczenia nie znamy, ale z pewnością jest ona po stronie naszych najbardziej bezbronnych braci i sióstr”.