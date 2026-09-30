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Tajemnicza przesyłka w wojsku. Trzy osoby w szpitalu

Media informują o tajemniczej przesyłce, którą wysłano do jednostki wojskowej w Nowej Dębie. Do szpitala trafiły trzy osoby, które miały łączność z pakunkiem.

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Fot. screenshot: YouTube (Heshq)
Fot. screenshot: YouTube (Heshq)

Jak informuje RMF FM, chodzi o przesyłkę z Niemiec, w której znajdowała się pocztówka. Poza pocztówką, prawdopodobnie znajdowała się w niej również niebezpieczna substancja. Po otwarciu koperty dwaj żandarmi i przebywający w pomieszczeniu cywili źle się poczuli i trafili do szpitala. Po kilku godzinach zostali wypisani.

Lokalne media donoszą, że na miejscu pojawiła się m.in. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej z Leżajska. Żandarmeria Wojskowa odmówiła udzielenia informacji na temat zdarzenia. 

Źródło: Onet.pl, Fronda.pl

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