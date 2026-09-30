Tajemnicza przesyłka w wojsku. Trzy osoby w szpitalu

Jak informuje RMF FM, chodzi o przesyłkę z Niemiec, w której znajdowała się pocztówka. Poza pocztówką, prawdopodobnie znajdowała się w niej również niebezpieczna substancja. Po otwarciu koperty dwaj żandarmi i przebywający w pomieszczeniu cywili źle się poczuli i trafili do szpitala. Po kilku godzinach zostali wypisani.

Lokalne media donoszą, że na miejscu pojawiła się m.in. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej z Leżajska. Żandarmeria Wojskowa odmówiła udzielenia informacji na temat zdarzenia.