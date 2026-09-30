Przy Sejmie postawiono… automat z tabletkami poronnymi

Aborcyjne aktywistki postawiły przy ul. Wiejskiej w Warszawie automat rozprowadzający tabletki poronne. Osoba, która skontaktuje się z organizacją, ma otrzymać kod otwierający skrytkę. Jak przekonują działaczki, w ten sposób proceder jest ich zdaniem legalny, ponieważ maszyna nie jest człowiekiem, a więc – w ich wątpliwej logice – nie dochodzi do pomocnictwa w aborcji. To oczywiście nieprawda.

- „Pomocnictwo ma bardzo szeroki zakres czynności sprawczych, które mogą wchodzić w grę – przekazywanie numeru do skrytki pocztowej, w której znajdują się leki, wysyłanie takich leków, organizowanie tych leków – to z pewnością mogłoby zostać zakwalifikowane jako pomocnictwo w dokonaniu aborcji i tu by wchodziło w grę zagrożenie karą pozbawienia wolności do lat trzech”

- wyjaśnił w rozmowie z Zero.pl mec. Paweł Matyja.

- „To wynika po prostu z Kodeksu karnego, tu żadnej tajemnicy nie ma”

- dodał.

Adwokat zaznaczył, że to sprawa do analizy nie tylko dla prokuratury, ale również Inspektoratu Farmaceutycznego. Tym bardziej, że w ramach swojej inicjatywy aktywistki rozprowadzają leki w Polsce niedopuszczone do obrotu.

- „Zagrożeń jest cała masa”

- przestrzega prawnik.