Wyjaśniono, że Święczkowski zwrócił się do Czarzastego w związku z procedurą parlamentarną w kwestii przyszłorocznego budżetu. Prezes TK w piśmie zaznaczył:

„[…] działając w stanie wyższej konieczności, przekazuję bezpośrednio do Pana Marszałka oraz wszystkich wicemarszałków projekt planu finansowego Trybunału Konstytucyjnego na przyszły rok celem jego procedowania przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podczas prac nad ustawą budżetową”.

Dodał, że Trybunał przekazał zatwierdzony przez niego i przygotowany przez Dyrektora Kancelarii TK projekt dochodów oraz wydatków wraz z autopoprawką na przyszły rok, zgodnie z terminem jaki wskazał w rozporządzeniu resort finansów. Zaznaczył przy tym, że wskutek obstrukcji dwóch sędziów TK nie udało się zebrać kworum, jakie jest konieczne do zatwierdzenia projektu w drodze uchwały.

Prezes TK podkreśla, że:

„Powyżej opisane okoliczności powodują konieczność bezpośredniego przekazania parlamentowi projektu planu finansowego Trybunału Konstytucyjnego na przyszły rok. Jest to obecnie jedyne rozwiązanie, które pozwoli na prawidłowe wykonanie obowiązków ciążących na parlamencie w zakresie zapewnienia finansowania konstytucyjnemu organowi państwa. Na tym etapie wyłącznie bezpośrednie działanie ustawodawcy może zapewnić Trybunałowi finansowanie umożliwiające jego bieżące funkcjonowanie”.

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