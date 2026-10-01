Pike została skazana na śmierć za zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer w 1995 roku. W chwili popełnienia zbrodni miała 18 lat. Gdyby egzekucja doszła do skutku, byłaby pierwszą kobietą straconą w Tennessee od ponad 200 lat.

Według Associated Press po podaniu pierwszej dawki pentobarbitalu procedura nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, dlatego zgodnie z protokołem zastosowano drugą. Także wtedy nie doszło do śmierci skazanej. Jeszcze kilkadziesiąt minut później z komory egzekucyjnej słychać było jej oddech.

Departament Więziennictwa Tennessee utrzymuje, że personel „wykonał każdy krok zgodnie z legalnym, ustalonym protokołem egzekucji zatwierdzonym przez biuro prokuratora generalnego”. Problem w tym, że stanowe procedury przewidują podanie drugiej dawki, jeżeli więzień nadal żyje, ale nie określają, co zrobić, jeśli również ona okaże się nieskuteczna.

Gubernator Tennessee Bill Lee nakazał przeprowadzenie niezależnego dochodzenia.

„Wykonanie prawomocnie orzeczonego wyroku jest jednym z najpoważniejszych obowiązków państwa, a mieszkańcy Tennessee oczekują, że będzie ono przeprowadzone nie tylko zgodnie z prawem i konstytucją, ale także skutecznie” – oświadczył.

Do czasu wyjaśnienia sprawy Lee wstrzymał pozostałe zaplanowane na ten rok egzekucje. To już drugi przypadek w 2026 roku, gdy Tennessee nie było w stanie wykonać kary śmierci. W maju przerwano egzekucję Tony’ego Carruthersa, ponieważ przez ponad godzinę nie udało się prawidłowo założyć wymaganej linii dożylnej.