Tymczasem zarówno Warszawa, jak i Waszyngton potwierdzają, że rozmowy dotyczące projektu trwają.

„Uwielbiam Polskę. Ma też dobrego prezydenta”

Pytanie Trumpowi zadał dziennikarz TVN24 BiS Michał Sznajder. Chciał wiedzieć, jakie są dalsze plany amerykańskiej administracji wobec stałej bazy wojskowej w Polsce.

„Uwielbiam Polskę. Ma też dobrego prezydenta” – odpowiedział Trump, nie podając przy tej okazji ani lokalizacji, ani terminu ewentualnego utworzenia bazy.

Nie był to pierwszy sygnał ze strony amerykańskiego prezydenta. 17 września Trump poinformował, że poczyniono „znaczne postępy” w kierunku utworzenia w Polsce bazy US Army. Karol Nawrocki kilka dni później powiedział w rozmowie z Bloomberg Television, że po tej deklaracji powstanie bazy jest – w jego ocenie – „kwestią czasu”. Prezydent RP potwierdził też, że amerykańscy konsultanci odwiedzili już Polskę, a trwające prace dotyczą m.in. wyboru infrastruktury oraz kwestii finansowych i administracyjnych.

Również polski rząd rozpoczął formalne przygotowania. 16 czerwca Rada Ministrów upoważniła ministra obrony do prowadzenia konsultacji z Amerykanami oraz przygotowania propozycji dotyczącej lokalizacji stałej bazy, infrastruktury, logistyki i kosztów jej funkcjonowania.

Rozmowy toczą się w czasie szerszego przeglądu obecności wojskowej USA w Europie. Amerykański resort obrony deklarował, że mimo zmian w strukturze sił chce zachować „silną obecność wojskową w Polsce”. Obecnie w naszym kraju przebywają tysiące amerykańskich żołnierzy, głównie rotacyjnie; funkcjonuje tu również stałe wysunięte dowództwo V Korpusu US Army.